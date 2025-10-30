Марта Бондаренко, редактор ленты
Массированный обстрел Украины: РФ запустила дроны, ракеты, под прицелом — энергетика
Ночью 30 октября в ряде областей Украины прогремели взрывы — россияне запустили по Украине ударные дроны, крылатые ракеты, баллистику. Массированная атака на Украину продолжается.
Факты ICTV рассказывают, где прогремели взрывы и каковы последствия вражеской атаки на Украину.
Массированная атака на Украину 30 октября: что известно
По данным командования Воздушных сил ВСУ, россияне атакуют Украину дронами еще с вечера 29 октября.
После полуночи группы вражеских беспилотников фиксировались практически во всех регионах: в Черниговской, Сумской, Киевской, а также Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской областях.
Дроны преимущественно следовали курсом на северо-запад и запад.
