Взрывы в Днепре сегодня прогремели около 12:50 в результате ракетной атаки на город.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.

Взрывы в Днепре 30 октября: что известно

По словам главы ОВА, в результате взрывов в Днепре поврежден инфраструктурный объект.

Сейчас смотрят

Какой именно, пока не уточняется.

В настоящее время специальные службы устанавливают окончательные последствия ракетного удара.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Стоит отметить, что это уже вторая атака на Днепр за сутки.

Ночью, во время массированной ракетно-дроновой атаки России на Украину, в городе также раздавались взрывы.

Оборонцы сбили в небе над Днепропетровской областью 22 беспилотника.

Враг атаковал Днепр ракетой, которую направил на предприятие.

Тогда погибших и пострадавших не было.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.