Взрывы в Днепре: россияне нанесли удар по инфраструктурному объекту
Взрывы в Днепре сегодня прогремели около 12:50 в результате ракетной атаки на город.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.
Взрывы в Днепре 30 октября: что известно
По словам главы ОВА, в результате взрывов в Днепре поврежден инфраструктурный объект.
Какой именно, пока не уточняется.
В настоящее время специальные службы устанавливают окончательные последствия ракетного удара.
Информация о пострадавших пока не поступала.
Стоит отметить, что это уже вторая атака на Днепр за сутки.
Ночью, во время массированной ракетно-дроновой атаки России на Украину, в городе также раздавались взрывы.
Оборонцы сбили в небе над Днепропетровской областью 22 беспилотника.
Враг атаковал Днепр ракетой, которую направил на предприятие.
Тогда погибших и пострадавших не было.