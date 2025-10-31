Корректировала удары по энергообъектам Винницкой области: задержан агент Кремля
- Агент ФСБ, которую за корректировку ударов по энергообъектам Винницкой области задержали Нацполиция и СБУ, попала в поле зрения врага во время поиска работы в Telegram.
- Ее задержали на "горячем" - она обходила территорию одного из энергообъектов для выяснения его технического состояния.
- Женщине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция задержали агента ФСБ, которая корректировала атаки России по энергетической инфраструктуре Винницкой области, сообщает СБУ.
По данным следствия, наведением российских обстрелов занималась 46-летняя безработная, на которую враг обратил внимание, когда она искала “легкие заработки” в Telegram-каналах.
Главной задачей фигурантки было провести доразведку на нескольких энергогенерирующих объектах региона, которые обеспечивают светом и теплом большую часть области.
Находясь рядом с потенциальными “целями”, агентка фиксировала их на камеру, а фотографии вместе с координатами отправляла куратору от ФСБ.
— Сотрудники СБУ задержали фигурантку на горячем, когда она обходила территорию одного из энергообъектов для выяснения его технического состояния. Установлено, что после массированной атаки РФ злоумышленница должна была прибыть в Гайсинский район, чтобы зафиксировать последствия вражеских ударов, — говорится в сообщении СБУ.
Следователи СБУ сообщили женщине о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Фигурантка находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.