Полиция задержала мужчину, причастного к взрыву на Укрпочте в Киеве
- Полиция задержала жителя Тернополя, из-за которого произошел взрыв в сортировочном центре Укрпочты.
- Мужчина сделал из боеприпасов сувениры и отправил по почте.
Полиция Киева в сотрудничестве с полицией Тернополя задержала 40-летнего мужчину, причастного к взрыву на Укрпочте в Соломенском районе столицы.
Об этом сообщает пресс-центр полиции Киева.
Взрыв на Укрпочте в Киеве
Взрыв в сортировочном центре Укрпочты в Соломенском районе Киева произошел 30 октября вечером, когда работники осматривали посылки.
В результате взрыва пострадали пять человек: работники почтового отделения и специалисты таможенной службы.
Во время следственных действий полиция, взрывотехники и кинологи обнаружили остатки снаряда.
Оперативники установили личность отправителя посылки – это 40-летний житель Тернополя.
Правоохранители в сортировочном центре обнаружили еще одну опасную посылку с выхолощенными боеприпасами.
Установлено, что мужчина изготовил сувениры из боеприпасов, сделав на них гравировку, и отправил по почте.
40-летнего мужчину задержали у него дома. Во время обыска квартиры правоохранители нашли еще десяток боеприпасов.
Следователи полиции Киева начали уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Статья предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.