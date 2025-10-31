Полиция Киева в сотрудничестве с полицией Тернополя задержала 40-летнего мужчину, причастного к взрыву на Укрпочте в Соломенском районе столицы.

Об этом сообщает пресс-центр полиции Киева.

Взрыв на Укрпочте в Киеве

Взрыв в сортировочном центре Укрпочты в Соломенском районе Киева произошел 30 октября вечером, когда работники осматривали посылки.

Сейчас смотрят

В результате взрыва пострадали пять человек: работники почтового отделения и специалисты таможенной службы.

Во время следственных действий полиция, взрывотехники и кинологи обнаружили остатки снаряда.

Оперативники установили личность отправителя посылки – это 40-летний житель Тернополя.

Правоохранители в сортировочном центре обнаружили еще одну опасную посылку с выхолощенными боеприпасами.

Установлено, что мужчина изготовил сувениры из боеприпасов, сделав на них гравировку, и отправил по почте.

40-летнего мужчину задержали у него дома. Во время обыска квартиры правоохранители нашли еще десяток боеприпасов.

Следователи полиции Киева начали уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Статья предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.

Источник : Нацполиция

Фото : Нацполиция

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.