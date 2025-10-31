В субботу, 1 ноября, в некоторых регионах Украины будут введены ограничения на потребление электроэнергии.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Отключение света 1 ноября: что известно

Как отметили в компании, причиной введения ограничений являются последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты.

Время и объем применения ограничений будут следующими.

Графики почасовых отключений, объем 0,5 очереди:

с 08:00 до 10:00;

с 15:00 до 22:00.

Графики ограничения мощности для промышленных потребителей:

с 08:00 до 10:00;

с 15:00 до 22:00.

— Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе, – отмечают в Укрэнерго.

Напомним, после российского удара по Украине 22 октября для населения ввели графики почасовых отключений электроэнергии.

Тогда армия РФ осуществила комбинированную атаку с применением беспилотников и ракет, нацеленную на объекты критической инфраструктуры.

