Отключение света 1 ноября: ограничения для потребителей введены в отдельных регионах
В субботу, 1 ноября, в некоторых регионах Украины будут введены ограничения на потребление электроэнергии.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
Отключение света 1 ноября: что известно
Как отметили в компании, причиной введения ограничений являются последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты.
Время и объем применения ограничений будут следующими.
Графики почасовых отключений, объем 0,5 очереди:
- с 08:00 до 10:00;
- с 15:00 до 22:00.
Графики ограничения мощности для промышленных потребителей:
- с 08:00 до 10:00;
- с 15:00 до 22:00.
— Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе, – отмечают в Укрэнерго.
Напомним, после российского удара по Украине 22 октября для населения ввели графики почасовых отключений электроэнергии.
Тогда армия РФ осуществила комбинированную атаку с применением беспилотников и ракет, нацеленную на объекты критической инфраструктуры.