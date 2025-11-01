Взрывы в Николаеве прогремели около 07:20 утра во время ракетной атаки на город.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

Взрывы в Николаеве 1 ноября: что известно

Перед тем, как прогремели взрывы в Николаеве, Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в областях.

Военные также зафиксировали скоростную цель в направлении Николаева.

— Есть пострадавшие в результате атаки. Все необходимые службы работают, — написал Сенкевич сразу после взрывов.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким также подтвердил информацию о ракетной атаке на город.

Количество пострадавших в настоящее время уточняется.

На месте происшествия работают спасатели, медики и другие соответствующие службы. Информация о масштабах разрушений также выясняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 347-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

