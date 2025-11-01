Взрывы в Николаеве: в результате ракетного удара есть пострадавшие
Взрывы в Николаеве прогремели около 07:20 утра во время ракетной атаки на город.
Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.
Взрывы в Николаеве 1 ноября: что известно
Перед тем, как прогремели взрывы в Николаеве, Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в областях.
Военные также зафиксировали скоростную цель в направлении Николаева.
— Есть пострадавшие в результате атаки. Все необходимые службы работают, — написал Сенкевич сразу после взрывов.
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким также подтвердил информацию о ракетной атаке на город.
Количество пострадавших в настоящее время уточняется.
На месте происшествия работают спасатели, медики и другие соответствующие службы. Информация о масштабах разрушений также выясняется.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 347-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.