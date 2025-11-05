Черновицкая областная прокуратура сообщила, что суд заочно признал виновным главу Республики Ингушетия в финансировании действий, направленных на изменение границ территории или государственной границы Украины вопреки Конституции (ч. 3 ст. 110-2 УК).

Глава Ингушетии заочно осужден за финансирование войны против Украины

Чиновнику назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Прокуроры доказали, что чиновник систематически направлял средства и ресурсы на поддержку российских оккупационных войск.

По его поручению правительство Ингушетии выплачивало единовременные премии гражданам, которые подписывали контракт с Вооруженными силами РФ, от 100 до 400 тысяч рублей.

Кроме того, по приказу главы республики была организована поставка медикаментов, тактического снаряжения, одежды, тепловых пушек, спальников.

Всего 45 тонн груза, а также автомобилей для военнослужащих РФ, участвующих в войне.

Чиновник находится под санкциями Украины, США и Великобритании.

Специальное досудебное расследование по этому делу проводили следователи Управления СБУ в Черновицкой области.

Напомним, Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому генерал-майору Владимиру Омельяновичу, который командовал подрывом Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

