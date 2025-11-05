Глава Ингушетии заочно осужден за финансирование войны против Украины
- Суд заочно признал виновным главу Республики Ингушетия в финансировании действий, направленных на изменение границ территории или государственной границы Украины (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины).
- Чиновнику назначено 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
- Прокуратура доказала, что чиновник систематически направлял средства и ресурсы на поддержку российских оккупационных войск.
Черновицкая областная прокуратура сообщила, что суд заочно признал виновным главу Республики Ингушетия в финансировании действий, направленных на изменение границ территории или государственной границы Украины вопреки Конституции (ч. 3 ст. 110-2 УК).
Чиновнику назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Прокуроры доказали, что чиновник систематически направлял средства и ресурсы на поддержку российских оккупационных войск.
По его поручению правительство Ингушетии выплачивало единовременные премии гражданам, которые подписывали контракт с Вооруженными силами РФ, от 100 до 400 тысяч рублей.
Кроме того, по приказу главы республики была организована поставка медикаментов, тактического снаряжения, одежды, тепловых пушек, спальников.
Всего 45 тонн груза, а также автомобилей для военнослужащих РФ, участвующих в войне.
Чиновник находится под санкциями Украины, США и Великобритании.
Специальное досудебное расследование по этому делу проводили следователи Управления СБУ в Черновицкой области.
