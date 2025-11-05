На Черниговщине дрон атаковал объект инфраструктуры, в общинах нет света — ОВА
- РФ ударила по объекту гражданской инфраструктуры на Черниговщине, в результате чего в нескольких общинах пропал свет.
- Как только разрешится ситуация с безопасностью, соответствующие службы начнут восстановительные работы.
5 ноября в Черниговском районе во время воздушной тревоги российский дрон попал в объект гражданской инфраструктуры. В результате в нескольких общинах исчез свет.
В Черниговской области дрон попал в объект гражданской инфраструктуры
Как сообщает Черниговская ОВА на своей странице в Facebook, РФ ударила по объекту гражданской инфраструктуры, в результате чего в нескольких общинах отсутствует электроснабжение.
— Как только разрешит ситуация с безопасностью, соответствующие службы начнут восстановительные работы, — говорится в сообщении.
Воздушную тревогу в Черниговском районе объявили в 16:15. По данным Воздушных сил по состоянию на 17:53, было зафиксировано несколько дронов на севере Черниговской области курсом на Городню, Седнев.
Как информирует АО Черниговоблэнерго, в результате обстрела РФ “поврежден важный объект в Черниговском районе”.
Напомним, что армия РФ ночью 5 ноября атаковала дронами типа Герань Новгород-Северский Черниговской области. Известно о трех пострадавших.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 351-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.