Во время ночной атаки Украину российские войска обстреляли 80 беспилотниками.

Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину, начавшаяся еще в 19:00 4 ноября, продолжается до сих пор, поскольку в воздушном пространстве остаются несколько беспилотников.

За это время, сообщают в Воздушных силах ВСУ, российские войска из районов Курска, Орла, Миллерово и Приморско-Ахтарска запустили 80 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

Около 50 из примененных врагом БпЛА – это Шахеды.

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины сбили/подавили 61 дрон на Севере, Юге и Востоке страны.

Зафиксировано попадание 18 ударных БпЛА в семи локациях, а также падение сбитых вражеских целей или их обломков в двух локациях.

Отбивание атаки продолжается, поэтому украинские защитники призывают людей в областях, где объявлена опасность, соблюдать правила безопасности.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 351-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Воздушное командование Юг

