Контрразведка Службы безопасности Украины задержала российского агента, который пытался “перерезать” один из железнодорожных маршрутов Сил обороны в Харьковской области по указанию врага.

Об этом СБУ сообщила в четверг, 6 ноября.

СБУ задержала агента РФ

По данным следствия, россияне планировали подрыв путей, чтобы сбить с рельсов грузовой поезд ВСУ.

Для выполнения задания они завербовали 54-летнего местного механика, который попал в поле зрения российских спецслужб из-за публикации антиукраинских комментариев в Telegram-каналах.

Выполняя инструкции врага, мужчина заложил под шпалы самодельное взрывное устройство с датчиком. Однако взрыв не привел к схождению поезда с рельсов.

Следующим заданием злоумышленника было заложить еще одно самодельное взрывное устройство – уже под военный эшелон.

Сотрудники СБУ помешали реализации плана: предотвратили новый взрыв и задержали агента во время подготовительных действий к диверсии.

В ходе расследования установили, что после вербовки враг предоставил агенту инструкции по сборке взрывчатки и передал необходимые комплектующие, а именно датчики и около 8 кг пластида. Для доставки материалов оккупанты использовали беспилотник, который сбросил груз в предварительно согласованном месте Харьковского района.

У задержанного изъят смартфон с доказательствами сотрудничества с врагом.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по следующим статьям УК Украины:

ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);

⁠ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 (подготовка к совершению диверсии в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

