Во время ночной атаки на Украину российские войска обстреляли 135 беспилотниками.

Ночная атака на Украину: что известно

Во время ночной атаки на Украину, начавшейся еще в 19:00 5 ноября, оккупанты запустили 135 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера и дронов других типов из районов Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска и Шаталово.

Около 90 из примененных БпЛА, отмечают в Воздушных силах ВСУ, составляли Шахеды.

Сейчас смотрят

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины по состоянию на 09:00 6 ноября сбили/подавили 108 дронов на Севере, Юге и Востоке страны.

Зафиксировано попадание 27 ударных БпЛА на 13 локациях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 352-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Фото: Воздушное командование Юг

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.