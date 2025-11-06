Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру: поезда задерживаются до 5 часов
В ночь на 6 ноября российские войска нанесли серию ударов по железнодорожной инфраструктуре сразу нескольких прифронтовых регионов — Харьковской, Черниговской, Днепропетровской и Запорожской областей.
Об этом сообщили министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, предствители Укрзализныци и МВД.
Удары по железной дороге 6 ноября: что известно
По данным МВД, в Черниговской области в результате вражеской атаки беспилотниками возник пожар на объектах инфраструктуры.
Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.
В Корюковском районе обломки одного из дронов повредили жилой дом и автомобиль. По предварительным данным, пострадавших нет.
В Харьковской области враг пытался сорвать сообщение с Востоком страны.
Из-за повреждения инфраструктуры поезда временно переведены на альтернативные маршруты, однако движение продолжается.
В Днепропетровской области дроны нанесли удар по энергетической инфраструктуре железной дороги и одной из станций — для обеспечения движения привлечены резервные тепловозы.
Задержки поездов
Как сообщила Укрзализныця, под ударами оказались также объекты в Запорожской области.
Пострадавших среди работников и пассажиров нет, однако из-за повреждения путей и контактных сетей ряд рейсов движется с задержками или измененными маршрутами.
Изменения коснулись следующих поездов:
- №102 Херсон – Гусаровка,
- №104 Львов – Гусаровка,
- №712 Киев – Гусаровка,
- №92 Одесса – Гусаровка.
Поезд №733 Днепр – Киев движется со вспомогательным локомотивом с отставанием менее чем на час.
Из-за повреждений на Донецком и Запорожском направлениях задерживаются до пяти часов рейсы:
- №31/32 Запорожье – Перемышль,
- №119/120 Днепр – Хелм (вместе с вагонами Павлоград – Киев),
- №37/38 Запорожье – Киев.
Также с опозданием курсируют отдельные пригородные поезда на Сумщине и маршруты из Черниговщины в Киев.
Алексей Кулеба сообщил, что ликвидация последствий атак продолжается с ночи.
По его словам, российские войска почти ежедневно целенаправленно бьют по железнодорожной инфраструктуре, пытаясь парализовать одну из главных транспортных артерий страны.
— Для нас важно сохранять транспортную связь между общинами, обеспечивать снабжение и поддержку людей. Это постоянный процесс, в котором участвуют сотни железнодорожников, энергетиков и спасателей по всей стране. Искренне благодарен им за стойкость и самоотверженность, — отметил министр.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 352-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.