В ночь на 6 ноября российские войска нанесли серию ударов по железнодорожной инфраструктуре сразу нескольких прифронтовых регионов — Харьковской, Черниговской, Днепропетровской и Запорожской областей.

Об этом сообщили министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, предствители Укрзализныци и МВД.

Удары по железной дороге 6 ноября: что известно

По данным МВД, в Черниговской области в результате вражеской атаки беспилотниками возник пожар на объектах инфраструктуры.

Сейчас смотрят

Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

В Корюковском районе обломки одного из дронов повредили жилой дом и автомобиль. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Харьковской области враг пытался сорвать сообщение с Востоком страны.

Из-за повреждения инфраструктуры поезда временно переведены на альтернативные маршруты, однако движение продолжается.

В Днепропетровской области дроны нанесли удар по энергетической инфраструктуре железной дороги и одной из станций — для обеспечения движения привлечены резервные тепловозы.

Задержки поездов

Как сообщила Укрзализныця, под ударами оказались также объекты в Запорожской области.

Пострадавших среди работников и пассажиров нет, однако из-за повреждения путей и контактных сетей ряд рейсов движется с задержками или измененными маршрутами.

Изменения коснулись следующих поездов:

№102 Херсон – Гусаровка,

№104 Львов – Гусаровка,

№712 Киев – Гусаровка,

№92 Одесса – Гусаровка.

Поезд №733 Днепр – Киев движется со вспомогательным локомотивом с отставанием менее чем на час.

Из-за повреждений на Донецком и Запорожском направлениях задерживаются до пяти часов рейсы:

№31/32 Запорожье – Перемышль,

№119/120 Днепр – Хелм (вместе с вагонами Павлоград – Киев),

№37/38 Запорожье – Киев.

Также с опозданием курсируют отдельные пригородные поезда на Сумщине и маршруты из Черниговщины в Киев.

Алексей Кулеба сообщил, что ликвидация последствий атак продолжается с ночи.

По его словам, российские войска почти ежедневно целенаправленно бьют по железнодорожной инфраструктуре, пытаясь парализовать одну из главных транспортных артерий страны.

— Для нас важно сохранять транспортную связь между общинами, обеспечивать снабжение и поддержку людей. Это постоянный процесс, в котором участвуют сотни железнодорожников, энергетиков и спасателей по всей стране. Искренне благодарен им за стойкость и самоотверженность, — отметил министр.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 352-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.