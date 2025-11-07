Полиция расследует обстоятельства падения школьника из окна образовательного учреждения в Днепровском районе Киева.

В Киеве школьник выпал из окна

Как сообщили в полиции Киева, предварительно известно, что 17-летний молодой человек выпал с третьего этажа.

Он получил травмы и переломы обеих ног и был срочно госпитализирован.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские.

Они устанавливают все обстоятельства инцидента и общаются с администрацией школы.

Напомним, в центре Одессы 7-летний ребенок выпал из окна многоэтажного дома.

Травмированного 7-летнего мальчика на улице заметила местная жительница, которая сразу сообщила об этом полиции.

На место прибыли следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские. Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован медиками.

