Школьник выпал из окна в Киеве: полиция устанавливает обстоятельства
- В Киеве 17-летний школьник выпал из окна третьего этажа учебного заведения.
- Парень получил травмы и переломы обеих ног и госпитализирован.
- Полиция и ювенальные службы расследуют обстоятельства инцидента и общаются с администрацией школы.
Полиция расследует обстоятельства падения школьника из окна образовательного учреждения в Днепровском районе Киева.
В Киеве школьник выпал из окна
Как сообщили в полиции Киева, предварительно известно, что 17-летний молодой человек выпал с третьего этажа.
Он получил травмы и переломы обеих ног и был срочно госпитализирован.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские.
Они устанавливают все обстоятельства инцидента и общаются с администрацией школы.
Напомним, в центре Одессы 7-летний ребенок выпал из окна многоэтажного дома.
Травмированного 7-летнего мальчика на улице заметила местная жительница, которая сразу сообщила об этом полиции.
На место прибыли следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские. Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован медиками.