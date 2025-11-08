Во время ночной атаки Украину российские войска обстреляли 503 средствами воздушного нападения.

Ночная атака на Украину: что известно

Первые пуски вражеских целей Воздушные силы ВСУ зафиксировали еще в 18:30 7 ноября.

Всего за время ночной атаки на Украину россияне применили 458 дронов различных типов (около 300 из них составляли Шахеды) и 45 ракет, в частности 32 баллистических.

Сейчас смотрят

Так, россияне применили:

458 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов (запущенные из направлений Курска, Миллерово, Орла, Приморско-Ахтарска, а также из Гвардейского, что во временно оккупированном Крыму);

25 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (запущены из Курской, Воронежской, Ростовской областей РФ);

10 крылатых ракет Искандер-К (запущены из Курской, Воронежской областей РФ);

семь аэробаллистических ракет Х-47М2 Кинжал (запущены из Тамбовской области РФ);

три крылатые ракеты Калибр (запущены из акватории Черного моря).

Основными направлениями ударов были Киевская, Днепропетровская и Полтавская области.

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины по состоянию на 10:00 сбили/подавили 415 воздушных целей:

406 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (дронов других типов);

девять ракет различных типов.

На данный момент зафиксировано попадание 26 ракет и 52 ударных БпЛА на 25 локациях и падение сбитых целей (их обломков) в четырех локациях в разных регионах Украины.

Информация о падении/попадании 10 вражеских ракет уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 354-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Силы обороны Юга Украины

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.