РФ атаковала Украину 458 дронами и 45 ракетами, в частности баллистическими – ВС
Во время ночной атаки Украину российские войска обстреляли 503 средствами воздушного нападения.
Ночная атака на Украину: что известно
Первые пуски вражеских целей Воздушные силы ВСУ зафиксировали еще в 18:30 7 ноября.
Всего за время ночной атаки на Украину россияне применили 458 дронов различных типов (около 300 из них составляли Шахеды) и 45 ракет, в частности 32 баллистических.
Так, россияне применили:
- 458 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов (запущенные из направлений Курска, Миллерово, Орла, Приморско-Ахтарска, а также из Гвардейского, что во временно оккупированном Крыму);
- 25 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (запущены из Курской, Воронежской, Ростовской областей РФ);
- 10 крылатых ракет Искандер-К (запущены из Курской, Воронежской областей РФ);
- семь аэробаллистических ракет Х-47М2 Кинжал (запущены из Тамбовской области РФ);
- три крылатые ракеты Калибр (запущены из акватории Черного моря).
Основными направлениями ударов были Киевская, Днепропетровская и Полтавская области.
Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины по состоянию на 10:00 сбили/подавили 415 воздушных целей:
- 406 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (дронов других типов);
- девять ракет различных типов.
На данный момент зафиксировано попадание 26 ракет и 52 ударных БпЛА на 25 локациях и падение сбитых целей (их обломков) в четырех локациях в разных регионах Украины.
Информация о падении/попадании 10 вражеских ракет уточняется.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 354-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Силы обороны Юга Украины