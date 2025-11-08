Россия существенно увеличила соотношение баллистических ракет к крылатым в 2025 году по сравнению с прошлым 2024 годом.

Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 8 ноября в эфире телемарафона Единые новости.

Игнат о ночной атаке на Украину 8 ноября

По словам Игната, россияне начали применять значительно больше баллистических ракет, чем в прошлом году.

В частности, во время ночной атаки 8 ноября враг выпустил 32 баллистические ракеты — 25 Искандер-М и семь Кинжалов.

— Увеличилось соотношение баллистических и крылатых ракет по сравнению с 24 годом, существенно выросло в этом году, — отметил представитель Воздушных сил.

Он подчеркнул, что именно из-за массированного применения баллистики есть серьезные повреждения в Киевской, Полтавской и Днепропетровской областях, куда были направлены основные удары.

Игнат подчеркнул, что сбивать баллистические ракеты могут исключительно системы Patriot, поэтому президент Украины постоянно говорит о необходимости увеличения количества этих комплексов.

— Баллистику у нас сегодня сбивает система Patriot. Именно поэтому президент Украины каждый раз подчеркивает необходимость этих систем и ракет к ним. Именно для защиты наших мест, наших объектов критической инфраструктуры. У нас их сотни и сотни, если не тысячи. Поэтому нужно понимать, что первоочередная потребность именно в Patriot, — пояснил Игнат.

Представитель Воздушных сил отметил, что сегодняшняя ночная атака России была типичной — по энергетической и газовой промышленности для того, чтобы оставить украинцев без тепла и света.

Кроме баллистических ракет, враг применил крылатые ракеты Искандер-К и Калибр.

В целом Воздушные силы обезвредили 415 из 503 средств воздушного нападения, что Игнат назвал «львиной долей» из всех воздушных целей, которыми атаковал враг 8 ноября.

– 406 ударных дронов было сбито-подавлено. «Львиную долю» из этих целей сбивают мобильные огневые группы, – сообщил он.

Юрий Игнат рассказал, что воздушное нападение отражали различные составляющие Сил обороны: авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По его словам, в разных регионах работают разные средства ПВО в соответствии с решениями военного руководства.

Там, где работает пилотируемая авиация, наземные средства не применяются.

Представитель Воздушных сил также отметил, что дроны-перехватчики — это будущее украинского неба.

Он напомнил, что было создано Командование беспилотных систем в составе Воздушных сил и назначен его командующий.

