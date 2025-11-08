Российские оккупанты снова атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК.

Об этом сообщает пресс-служба компании ДТЭК.

Атака на ТЭС ДТЭК сегодня, 8 ноября: что известно

В результате вражеского удара серьезно повреждено оборудование. Специалисты уже работают над устранением последствий обстрела.

Сейчас смотрят

В компании отмечают, что с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК россияне атаковали более 210 раз.

Напомним, что ночью 30 октября россияне нанесли комбинированный удар по теплоэлектростанциям ДТЭК в ряде регионов Украины. Это была уже третья массированная атака на теплоэлектростанции ДТЭК за октябрь.

В ту ночь раздавались взрывы в Ладыжине, где находится Ладыжинская ТЭС. Городской глава Александр Коломиец сообщил, что в городе фиксируются проблемы с отоплением, водоснабжением и электричеством. К сожалению, в результате вражеского удара погибла маленькая девочка.

Также россияне массированно атаковали Ивано-Франковскую область — раздавались взрывы в Бурштыне, где расположена Бурштынская тепловая электростанция.

Во Львовской области во время вражеской атаки повреждены два объекта энергетической инфраструктуры. В области ввели графики почасовых отключений электроэнергии.

8 октября российские войска нанесли удар по теплоэлектростанции ДТЭК. В результате обстрела ранены два энергетика.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 354-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.