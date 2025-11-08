В нескольких регионах введены аварийные отключения электроэнергии – Укрэнерго
В результате ночной массированной атаки ракетами и дронами по энергетическим объектам в нескольких регионах 8 ноября были введены аварийные отключения электроэнергии в Украине.
Об этом сообщила НЭК Укрэнерго.
Аварийное отключение электроэнергии в Украине 8 ноября: что известно
Как отметили в компании, аварийные отключения будут отменены после стабилизации работы энергосистемы.
В некоторых областях в данный момент действуют почасовые графики отключений — до трех очередей, а также ограничения мощности для промышленных потребителей.
Ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому Укрэнерго советует следить за обновлениями на страницах облэнерго в вашем регионе.
— Если у вас сейчас есть электроэнергия — пожалуйста, используйте ее экономно, — подчеркнули в компании.
Сейчас энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение для украинцев.