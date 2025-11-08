В результате ночной массированной атаки ракетами и дронами по энергетическим объектам в нескольких регионах 8 ноября были введены аварийные отключения электроэнергии в Украине.

Об этом сообщила НЭК Укрэнерго.

Аварийное отключение электроэнергии в Украине 8 ноября: что известно

Как отметили в компании, аварийные отключения будут отменены после стабилизации работы энергосистемы.

В некоторых областях в данный момент действуют почасовые графики отключений — до трех очередей, а также ограничения мощности для промышленных потребителей.

Ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому Укрэнерго советует следить за обновлениями на страницах облэнерго в вашем регионе.

— Если у вас сейчас есть электроэнергия — пожалуйста, используйте ее экономно, — подчеркнули в компании.

Сейчас энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение для украинцев.

