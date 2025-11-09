Во время ночной атаки Украину российские войска атаковали 69 ударными дронами.

Ночная атака на Украину: что известно

Во время ночной атаки, начавшейся еще в 18:00 8 ноября, Воздушные силы ВСУ зафиксировали пуски 69 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера и дронов других типов из районов российских Курска, Миллерово, Орла и Приморско-Ахтарска.

Около 50 из них, по данным защитников неба, составляли Шахеды.

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины сбили/подавили 34 БпЛА.

Приземлили их на Севере и Востоке страны.

Зафиксировано попадание 32 ударных БпЛА на девяти локациях, а также падение сбитых вражеских целей или их обломков на одной локации.

В настоящее время атака продолжается, поскольку в воздушном пространстве остаются несколько беспилотников.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 355-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

