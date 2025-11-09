Утром 9 ноября прогремело как минимум два взрыва в Одессе.

Об этом сообщают местные жители.

Взрывы в Одессе сегодня, 9 ноября: что известно

Два мощных взрыва в Одессе сегодня, 9 ноября, прогремели в десять утра.

По данным Воздушных сил ВСУ, к региону с акватории Черного моря летели беспилотники.

Воздушная тревога в регионе объявлена с 09:29.

Взрывы в Одессе и районе 8 ноября: последствия

Отметим, что дроны атаковали регион и в ночь на 9 ноября.

В частности, громко в Одесском регионе стало еще ориентировочно в 22:20 8 ноября.

В то время глава областной военной администрации Олег Кипер подтверждал, что в регионе работают силы противовоздушной обороны.

Утром глава ОВА отметил, что защитникам неба удалось уничтожить большинство вражеских целей, однако во время взрывов в Одесском районе были повреждены два частных жилых дома.

В одном хозяйстве разрушен гараж и крыша, в другом – крыша дома и автомобиль.

Кроме того, добавили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям, во время взрывов в Одессе и районе в ночь на 9 ноября была повреждена газовая труба.

Возникшие пожары спасатели оперативно ликвидировали.

Информация о пострадавших, к счастью, не поступала.

На месте сейчас работают прокуроры совместно с сотрудниками полиции и сотрудниками СБУ.

Досудебное расследование осуществляется по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (совершение военных преступлений).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 355-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Воздушные силы ВСУ, Олег Кипер, ГСЧС Украины, Одесская областная прокуратура

