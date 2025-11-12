Служба безопасности Украины (СБУ) сорвала планы ФСБ по осуществлению масштабной террористической кампании в столице.

По данным следствия, российская спецслужба готовила серию терактов в Киеве, в частности взрывы в торгово-развлекательных центрах, на одной из станций метро и заказные убийства известных украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сейчас смотрят

Попытка терактов в метро и ТРЦ Киева: что известно

Оперативники СБУ установили личность организатора преступной сети — это житель временно оккупированного Крыма, который после 2014 года начал сотрудничать с ФСБ.

Именно он занимался вербовкой «единомышленников» среди своих знакомых, которые имели украинское гражданство и не подлежали мобилизации.

Вербованных лиц планировали использовать в качестве агентов для совершения терактов и диверсионных действий в тылу Украины.

Служба безопасности задокументировала попытку отправить в Киев одного из завербованных жителей полуострова. Через третьи страны он прибыл в столицу, где получил координаты тайника с пистолетом Макарова и снаряженным магазином.

По заданию ФСБ агент должен был совершить заказное убийство известного медийного лица.

Кроме того, российские кураторы поставили ему задачу подготовить теракты в нескольких торгово-развлекательных центрах Киева и на одной из станций метро.

Для этого агент получил подробные инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, замаскированных под обычные рюкзаки.

Взрывчатку планировали оснастить мобильными телефонами для дистанционного подрыва в часы пик — чтобы вызвать максимальные человеческие потери и панику среди киевлян.

Благодаря оперативным действиям СБУ удалось предотвратить теракты и задокументировать все контакты агента с резидентом ФСБ в Крыму.

Организатору заочно сообщено о подозрении сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 — государственная измена, совершенная в условиях военного положения;

ч. 2 ст. 258 — террористический акт;

ч. 1 ст. 263 — незаконное обращение с оружием или взрывчатыми веществами.

Поскольку подозреваемый находится на оккупированной территории, Служба безопасности проводит комплекс мер для его привлечения к ответственности.

Продолжается расследование в отношении других участников агентурной сети ФСБ, которые могли быть причастны к подготовке терактов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.