Серию терактов в метро и ТРЦ Киева готовил завербованный ФСБ житель Крыма – СБУ
Служба безопасности Украины (СБУ) сорвала планы ФСБ по осуществлению масштабной террористической кампании в столице.
По данным следствия, российская спецслужба готовила серию терактов в Киеве, в частности взрывы в торгово-развлекательных центрах, на одной из станций метро и заказные убийства известных украинцев.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Попытка терактов в метро и ТРЦ Киева: что известно
Оперативники СБУ установили личность организатора преступной сети — это житель временно оккупированного Крыма, который после 2014 года начал сотрудничать с ФСБ.
Именно он занимался вербовкой «единомышленников» среди своих знакомых, которые имели украинское гражданство и не подлежали мобилизации.
Вербованных лиц планировали использовать в качестве агентов для совершения терактов и диверсионных действий в тылу Украины.
Служба безопасности задокументировала попытку отправить в Киев одного из завербованных жителей полуострова. Через третьи страны он прибыл в столицу, где получил координаты тайника с пистолетом Макарова и снаряженным магазином.
По заданию ФСБ агент должен был совершить заказное убийство известного медийного лица.
Кроме того, российские кураторы поставили ему задачу подготовить теракты в нескольких торгово-развлекательных центрах Киева и на одной из станций метро.
Для этого агент получил подробные инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, замаскированных под обычные рюкзаки.
Взрывчатку планировали оснастить мобильными телефонами для дистанционного подрыва в часы пик — чтобы вызвать максимальные человеческие потери и панику среди киевлян.
Благодаря оперативным действиям СБУ удалось предотвратить теракты и задокументировать все контакты агента с резидентом ФСБ в Крыму.
Организатору заочно сообщено о подозрении сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 — государственная измена, совершенная в условиях военного положения;
- ч. 2 ст. 258 — террористический акт;
- ч. 1 ст. 263 — незаконное обращение с оружием или взрывчатыми веществами.
Поскольку подозреваемый находится на оккупированной территории, Служба безопасности проводит комплекс мер для его привлечения к ответственности.
Продолжается расследование в отношении других участников агентурной сети ФСБ, которые могли быть причастны к подготовке терактов.