РФ атаковала Украину баллистическим Искандером и 138 дронами – Воздушные силы
Во время ночной атаки Украину российские войска обстреляли баллистической ракетой и 138 беспилотниками.
Ночная атака на Украину: что известно
Во время ночной атаки на Украину, начиная с 19:00 12 ноября, россияне применили:
- одну баллистическую ракету Искандер-М (запущена из временно оккупированного Крыма);
- 138 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера и дронов других типов (запущены из районов Миллерово, Орла, Приморско-Ахтарска, а также из Гвардейского и мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму).
По данным Воздушных сил ВСУ, около 90 из примененных врагом дронов составляли Шахеды.
Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины сбили/подавили 102 БпЛА.
Приземлили их на Севере, Востоке и Юге страны.
Зафиксировано попадание 36 ударных дронов на 10 локациях.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 359-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Фото: Силы обороны Юга Украины