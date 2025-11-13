Во время ночной атаки Украину российские войска обстреляли баллистической ракетой и 138 беспилотниками.

Ночная атака на Украину: что известно

Во время ночной атаки на Украину, начиная с 19:00 12 ноября, россияне применили:

одну баллистическую ракету Искандер-М (запущена из временно оккупированного Крыма);

баллистическую ракету Искандер-М (запущена из временно оккупированного Крыма); 138 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера и дронов других типов (запущены из районов Миллерово, Орла, Приморско-Ахтарска, а также из Гвардейского и мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму).

По данным Воздушных сил ВСУ, около 90 из примененных врагом дронов составляли Шахеды.

Сейчас смотрят

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины сбили/подавили 102 БпЛА.

Приземлили их на Севере, Востоке и Юге страны.

Зафиксировано попадание 36 ударных дронов на 10 локациях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 359-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Фото: Силы обороны Юга Украины

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.