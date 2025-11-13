РФ атаковала FPV-дроном гражданских в Харьковской области: трое погибших
Военные РФ атаковали гражданских, которые передвигались на мотоблоках в Харьковской области. В результате атаки погибли трое гражданских.
Об этом сообщили в 77 отдельной аэромобильной бригаде ДШВ ВСУ, а также в прокуратуре Харьковской области.
Россияне убили гражданских в Харьковской области
Военные РФ атаковали FPV-дроном гражданских, которые передвигались на мотоблоке между населенными пунктами Загризово и Богуславка Харьковской области. По версии бригады, люди намеревались эвакуироваться.
– Атака носила преднамеренный характер и была направлена на людей, которые не представляли никакой военной угрозы. В результате удара погибли трое мирных жителей и животное, — указывается в сообщении бригады.
Отмечается, что в зоне поражения не было военных целей или инфраструктуры двойного назначения.
По данным следствия, утром 13 ноября группа людей отправилась на самодельных мотоблоках в поселок Боровая, чтобы получить пенсию и гуманитарную помощь.
Вблизи села Новоплатоновка Изюмского района в один из мотоблоков попал российский FPV-дрон. На месте погибли две женщины. Еще один мужчина скончался по дороге в больницу от полученных травм. Один человек ранен.
В прокуратуре сообщили, что начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).