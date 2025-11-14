Атака на Одесскую область: произошли пожары на энергообъекте, есть пострадавший
Гражданская инфраструктура и объект энергетики подверглись разрушениям во время ночной атаки на Одесскую область 14 ноября.
Ночная атака на Одесскую область сегодня, 14 ноября: что известно
Ночная атака на Одесскую область сегодня, 14 ноября, была с применением ударных дронов.
Силы противовоздушной обороны уничтожили большинство вражеских целей, однако зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры и объекта энергетики.
Пожары, вспыхнувшие в результате атаки на энергетический объект, спасатели оперативно локализовали.
Ударом, отмечает глава областной военной администрации Олег Кипер, поврежден соседний жилой дом и крыша гаража.
К сожалению, есть один пострадавший, ему оказана помощь.
Сейчас над ликвидацией последствий работают все оперативные службы.
Объекты жизнеобеспечения работают от резервного питания.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 360-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.