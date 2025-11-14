Гражданская инфраструктура и объект энергетики подверглись разрушениям во время ночной атаки на Одесскую область 14 ноября.

Ночная атака на Одесскую область сегодня, 14 ноября: что известно

Ночная атака на Одесскую область сегодня, 14 ноября, была с применением ударных дронов.

Силы противовоздушной обороны уничтожили большинство вражеских целей, однако зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры и объекта энергетики.

Пожары, вспыхнувшие в результате атаки на энергетический объект, спасатели оперативно локализовали.

Ударом, отмечает глава областной военной администрации Олег Кипер, поврежден соседний жилой дом и крыша гаража.

К сожалению, есть один пострадавший, ему оказана помощь.

Сейчас над ликвидацией последствий работают все оперативные службы.

Объекты жизнеобеспечения работают от резервного питания.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 360-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

