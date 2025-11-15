В лесу Калушского района Ивано-Франковской области 14 ноября полицейские обнаружили тело мужчины, который был в розыске за самовольное оставление части.

В Ивано-Франковской области в лесу нашли тело военнослужащего: что известно

Ивано-Франковский центр комплектования и социальной поддержки в Facebook сообщил, что полицейские обнаружили тело 39-летнего местного жителя.

Его мобилизовал Калушский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки в городе Долина 8 ноября.

Сейчас смотрят

— По результатам военно-врачебной комиссии он был признан годным к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны, — говорится в сообщении.

Жителя Франковщины назначили на военную службу в роту охраны 1 отдела Калушского РТЦК и СП.

В сообщении информируют, что 12 ноября 39-летний военнослужащий самовольно покинул часть. В тот же день об этом проинформировали военную службу правопорядка, после чего начались его поиски. А уже 14 ноября 2025 года правоохранители сообщили, что нашли мужчину мертвым в лесу в Калушском районе.

Как сообщалось на Facebook-странице полиции в области, 14 ноября 2025 года после обеда от жительницы Рожнятова в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в лесу она наткнулась на тело неизвестного человека. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Предварительно, полицейские выяснили, что это — 39-летний житель Калушского района. Признаков насильственной смерти на нем не обнаружили. Тело мужчины отправили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.