Ночная атака на Днепропетровскую область: в Днепре пожары, в Никопольском районе есть погибший
- Ночью Днепр атаковали российские дроны - повреждены частные предприятия.
- В Никопольском районе в результате вражеской атаки погиб мужчина.
- Силы ПВО над Днепропетровской областью сбили 16 вражеских БПЛА.
Ночью 15 ноября российские захватчики направили беспилотники на Днепр. Также дронами враг обстреливал и область.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.
Атака дронов на Днепр ночью 15 ноября: что известно
В результате взрывов в Днепре возникло несколько пожаров. Повреждены частные предприятия. Изуродована машина.
Атака РФ на Днепропетровскую область
Никопольский район российский враг атаковал беспилотниками, обстреливал из артиллерии и реактивной системы Град. Под обстрелами оказались Никополь, Марганецкая, Червоногригоровская, Мировская общины.
Погиб 65-летний мужчина. От взрывов загорелась машина, а также не эксплуатируемое здание. Повреждены частное предприятие, пятиэтажка, частные дома, газопровод, автомобили.
В Синельниковском районе под ударом российских дронов оказались Раздорская и Покровская общины. Пострадал 52-летний мужчина. От взрывов горели дом культуры, частные дома.
Вечером и в течение ночи наши силы противовоздушной обороны сбили в Днепропетровской области 16 российских беспилотников.
В ночь на 8 ноября в Днепре прогремела серия взрывов. Российскими дронами поврежден многоэтажный дом, есть пострадавшие, число погибших возросло до трех.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 361-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.