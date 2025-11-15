Ночью 15 ноября российские захватчики направили беспилотники на Днепр. Также дронами враг обстреливал и область.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.

Атака дронов на Днепр ночью 15 ноября: что известно

В результате взрывов в Днепре возникло несколько пожаров. Повреждены частные предприятия. Изуродована машина.

Сейчас смотрят

Атака РФ на Днепропетровскую область

Никопольский район российский враг атаковал беспилотниками, обстреливал из артиллерии и реактивной системы Град. Под обстрелами оказались Никополь, Марганецкая, Червоногригоровская, Мировская общины.

Погиб 65-летний мужчина. От взрывов загорелась машина, а также не эксплуатируемое здание. Повреждены частное предприятие, пятиэтажка, частные дома, газопровод, автомобили.

В Синельниковском районе под ударом российских дронов оказались Раздорская и Покровская общины. Пострадал 52-летний мужчина. От взрывов горели дом культуры, частные дома.

Вечером и в течение ночи наши силы противовоздушной обороны сбили в Днепропетровской области 16 российских беспилотников.

В ночь на 8 ноября в Днепре прогремела серия взрывов. Российскими дронами поврежден многоэтажный дом, есть пострадавшие, число погибших возросло до трех.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 361-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.