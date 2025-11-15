Сегодня ночью, 15 ноября, россияне атаковали объект инфраструктуры в Краматорске и Краматорском районе Донецкой области.

Об этом сообщает ГСЧС.

Атака на Краматорский район ночью 15 ноября

После вражеского удара на месте возник пожар на площади 200 кв. м. Чрезвычайники локализовали пожар, однако из-за угрозы повторных обстрелов прекратили тушение.

Сейчас смотрят

Взрывы в Краматорске 15 ноября: что известно

Сегодня днем Краматорск снова оказался под вражеским обстрелом.

Так, в 10:50 вражеский FPV-дрон с боевой частью атаковал многоэтажку в одном из микрорайонов Краматорска. В то же время ударный БПЛА попал по территории предприятия.

— Устанавливаем окончательную информацию о вражеских ударах, — сообщает городской глава Александр Гончаренко.

6 ноября в Краматорской общине российский дрон попал в пассажирский автобус — ранения получили два человека.

30 октября на рассвете прогремели взрывы в Краматорске. Россияне атаковали один из микрорайонов города Искандером. В результате атаки повреждены частные и многоквартирные дома.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 361-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : ГСЧС

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.