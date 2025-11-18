18 ноября частично нет света в Херсоне.

Херсон: нет света 18 ноября

Перебои со светом в Херсоне утром 18 ноября уже прокомментировали в городской военной администрации.

Там отметили, что все районы Херсона частично обесточены в результате российского обстрела.

Из-за того, что нет света в Херсоне, возможны перебои с централизованным водоснабжением в многоквартирных домах, уточнили в ГВА.

Сейчас специалисты изучают объем повреждений и проводят аварийно-ремонтные работы.

Представители власти города призывают людей отнестись к ситуации с пониманием.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 364-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

