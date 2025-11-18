Татьяна Забожко, выпускающий редактор
Все районы Херсона частично обесточены: что говорят в ГВА
18 ноября частично нет света в Херсоне.
Херсон: нет света 18 ноября
Перебои со светом в Херсоне утром 18 ноября уже прокомментировали в городской военной администрации.
Там отметили, что все районы Херсона частично обесточены в результате российского обстрела.
Из-за того, что нет света в Херсоне, возможны перебои с централизованным водоснабжением в многоквартирных домах, уточнили в ГВА.
Сейчас специалисты изучают объем повреждений и проводят аварийно-ремонтные работы.
Представители власти города призывают людей отнестись к ситуации с пониманием.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 364-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
