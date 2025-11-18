Ракетная атака на Берестин: погибла несовершеннолетняя, есть раненые
Один человек погиб и еще девять человек пострадали во время атаки на Берестин сегодня ночью 18 ноября.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Атака на Берестин сегодня: что известно
Атака на Берестин Харьковской области произошла ночью 18 ноября.
Уже в 00:20 глава ОВА подтвердил, что по городу были нанесены ракетные удары.
Сначала было известно, что среди пострадавших есть 16-летний парень.
Вскоре Олегу Синегубову пришлось сообщить о том, что в больнице скончалась тяжело раненая 17-летняя девушка.
Тогда же глава ОВА уточнил, в каком состоянии находятся остальные девять пострадавших.
По его словам, семеро человек госпитализированы с взрывными травмами.
Еще двое людей получили острую реакцию на стресс.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 364-е сутки.
Источник: Олег Синегубов
Фото: Минздав