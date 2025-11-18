Один человек погиб и еще девять человек пострадали во время атаки на Берестин сегодня ночью 18 ноября.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Атака на Берестин сегодня: что известно

Атака на Берестин Харьковской области произошла ночью 18 ноября.

Уже в 00:20 глава ОВА подтвердил, что по городу были нанесены ракетные удары.

Сначала было известно, что среди пострадавших есть 16-летний парень.

Вскоре Олегу Синегубову пришлось сообщить о том, что в больнице скончалась тяжело раненая 17-летняя девушка.

Тогда же глава ОВА уточнил, в каком состоянии находятся остальные девять пострадавших.

По его словам, семеро человек госпитализированы с взрывными травмами.

Еще двое людей получили острую реакцию на стресс.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 364-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Олег Синегубов

Фото: Минздав

