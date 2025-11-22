Атака на Тернополь: число погибших достигло 32 человек, поисково-спасательная операция продолжается
Число жертв российской ракетной атаки на Тернополь 19 ноября достигло 32 человек, среди них шестеро детей.
Такие данные утром 22 ноября опубликовало ГСЧС Украины.
Поисково-спасательная операция в Тернополе: что известно
В Тернополе, который на днях массово атаковала российская армия дронами и ракетами, четвертый день подряд продолжается поисково-спасательная операция на месте разрушенного дома по ул. Стуса, 8.
Число жертв российского удара продолжает расти. По состоянию на утро 22 ноября известно о 32 погибших, из них шестеро детей.
Тело еще одной женщины спасатели обнаружили под завалами вечером 21 ноября.
Также известно о 94 пострадавших, из них 18 детей. Без вести пропавшими считаются еще семь человек.
Накануне спасатели достали из-под завалов тела женщины, полуторагодовалого мальчика и шестилетней девочки. Как позже сообщили в ГСЧС, это была семья, мать с детьми.
Их отец три дня ждал под руинами дома, надеясь увидеть их живыми.
Поисково-спасательная операция продолжается.