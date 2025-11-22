Ночью 22 ноября российские агрессоры осуществили новую атаку на Украину с помощью беспилотников и баллистической ракеты.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВС Украины.

Ночная атака на Украину 22 ноября: что известно

Авиационное нападение было зафиксировано со следующих направлений:

Сейчас смотрят

Орел, Брянск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ);

Чауда (ОТО АР Крым)

ОТО Донецк.

Также противник выпустил одну баллистическую ракету Искандер-М из временно оккупированного Крыма.

Силы обороны отметили, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Всего противник применил 104 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов, из них около 65 – Шахеды.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбиты или подавлены 89 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на Севере, Юге и Востоке страны.

Зафиксировано попадание 13 ударных БПЛА на 15 локациях, а также попадание баллистической ракеты на одной локации.

– Атака продолжается, в воздушном пространстве еще находятся несколько вражеских беспилотников. Соблюдайте правила безопасности, – призвали в Воздушных силах ВСУ.

Напомним, что в ночь на 22 ноября враг атаковал пункт пропуска Орловка в Измаильском районе Одесской области.

В результате атаки повреждены административное здание и автомобили. Кроме того, пострадали два человека.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 368 сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.