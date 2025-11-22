РФ атаковала Украину 104 дронами и баллистическим Искандером: сколько сбила ПВО
Ночью 22 ноября российские агрессоры осуществили новую атаку на Украину с помощью беспилотников и баллистической ракеты.
Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВС Украины.
Ночная атака на Украину 22 ноября: что известно
Авиационное нападение было зафиксировано со следующих направлений:
- Орел, Брянск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ);
- Чауда (ОТО АР Крым)
- ОТО Донецк.
Также противник выпустил одну баллистическую ракету Искандер-М из временно оккупированного Крыма.
Силы обороны отметили, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Всего противник применил 104 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов, из них около 65 – Шахеды.
По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбиты или подавлены 89 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на Севере, Юге и Востоке страны.
Зафиксировано попадание 13 ударных БПЛА на 15 локациях, а также попадание баллистической ракеты на одной локации.
– Атака продолжается, в воздушном пространстве еще находятся несколько вражеских беспилотников. Соблюдайте правила безопасности, – призвали в Воздушных силах ВСУ.
Напомним, что в ночь на 22 ноября враг атаковал пункт пропуска Орловка в Измаильском районе Одесской области.
В результате атаки повреждены административное здание и автомобили. Кроме того, пострадали два человека.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 368 сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.