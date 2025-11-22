В ночь на 22 ноября российская армия атаковала ударными БПЛА пункт пропуска Орловка в Измаильском районе Одесской области на границе с Румынией.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины и глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Атака на пункт пропуска Орловка 22 ноября: что известно

По данным ведомства, в результате атаки международный пункт пропуска Орловка временно приостановил работу.

По данным главы Одесской ОГА, на пункте пропуска Орловка повреждены фасады, крыши и остекление административных зданий.

Кроме того, на автостоянке повреждены 11 грузовых автомобилей.

В настоящее время принимаются все необходимые меры по ликвидации последствий.

Гостаможслужба просит для пересечения границы воспользоваться другими ближайшими пунктами пропуска.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 368-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Государственная таможенная служба

