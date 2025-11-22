РФ атаковала дронами пункт пропуска Орловка на границе с Румынией
В ночь на 22 ноября российская армия атаковала ударными БПЛА пункт пропуска Орловка в Измаильском районе Одесской области на границе с Румынией.
Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины и глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Атака на пункт пропуска Орловка 22 ноября: что известно
По данным ведомства, в результате атаки международный пункт пропуска Орловка временно приостановил работу.
По данным главы Одесской ОГА, на пункте пропуска Орловка повреждены фасады, крыши и остекление административных зданий.
Кроме того, на автостоянке повреждены 11 грузовых автомобилей.
В настоящее время принимаются все необходимые меры по ликвидации последствий.
Гостаможслужба просит для пересечения границы воспользоваться другими ближайшими пунктами пропуска.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 368-е сутки.
Фото: Государственная таможенная служба