В Покровском районе Донецкой области российские оккупанты расстреляли пятерых пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Убийство пяти украинских защитников в Покровском районе

По информации Донецкой областной прокуратуры, 19 ноября 2025 года во время штурма украинских позиций вблизи поселка Котлино Покровского района представители Вооруженных сил России взяли в плен пятерых защитников ВСУ.

Один из оккупантов открыл прицельный огонь из автомата, когда обезоруженные украинские защитники лежали на земле лицом вниз, убив их.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 действующего Уголовного кодекса Украины).

В настоящее время проводятся неотложные следственные и розыскные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных к совершению указанного преступления лиц среди военнослужащих России.

В Донецкой областной прокуратуре подчеркнули, что убийство пленных считается грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Досудебное расследование проводит Главное управление Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

Фото: Донецкая областная прокуратура

