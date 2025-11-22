В Покровском районе оккупанты расстреляли пятерых бойцов ВСУ
- Военное преступление РФ в Покровском районе: российские оккупанты расстреляли пятерых пленных военнослужащих ВСУ вблизи поселка Котлино.
- По данным прокуратуры, безоружные украинские защитники были убиты выстрелами из автомата, когда лежали на земле лицом вниз.
В Покровском районе Донецкой области российские оккупанты расстреляли пятерых пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Убийство пяти украинских защитников в Покровском районе
По информации Донецкой областной прокуратуры, 19 ноября 2025 года во время штурма украинских позиций вблизи поселка Котлино Покровского района представители Вооруженных сил России взяли в плен пятерых защитников ВСУ.
Один из оккупантов открыл прицельный огонь из автомата, когда обезоруженные украинские защитники лежали на земле лицом вниз, убив их.
Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 действующего Уголовного кодекса Украины).
В настоящее время проводятся неотложные следственные и розыскные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных к совершению указанного преступления лиц среди военнослужащих России.
В Донецкой областной прокуратуре подчеркнули, что убийство пленных считается грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.
Досудебное расследование проводит Главное управление Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.
Фото: Донецкая областная прокуратура