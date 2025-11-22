В Тернополе завершены четырехдневные поисково-спасательные работы после российского удара 19 ноября, в результате которого был разрушен многоквартирный дом.

Обновлено в 20:20. В результате атаки погибли 33 человека, среди них — шестеро детей, сообщили в ГСЧС Украины.

Атака на Тернополь 19 ноября: завершены поисковые работы

В Тернополе, который на днях враг массированно атаковал дронами и ракетами, четвертый день подряд продолжается поисково-спасательная операция на месте разрушенного дома по ул. Стуса.

Сейчас смотрят

По состоянию на вечер 22 ноября, в результате российского обстрела в Тернополе погибли 33 человека, из них — шестеро детей.

По информации ГСЧС, травмированы 94 человека, среди них — 18 детей. Спасены 46 человек, в частности, семь детей.

Без вести пропавшими до сих пор считаются шесть человек, среди них — один ребенок.

Из-под завалов вывезено около 1 298 тонн строительного мусора. Спасатели также нашли трех домашних животных — двух кошек и попугая, которых передали владельцам.

По данным ГСЧС, поисково-спасательные работы в Тернополе завершены. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Накануне спасатели достали из-под завалов тела женщины, полуторагодовалого мальчика и шестилетней девочки. Как позже сообщили в ГСЧС, это была семья, мать с детьми. Их отец три дня ждал под руинами дома, надеясь увидеть их живыми.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 368-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.