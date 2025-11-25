В Днепре в результате атаки БпЛА пострадали два человека – молодая женщина и ребенок. Их доставили в больницу.

Атака Днепра 25 ноября 2025 года: что известно

Днем 25 ноября в Днепре прогремели взрывы, в результате чего пострадали два человека.

Как сообщил глава областной военной администрации Владислав Гайваненко, 21-летняя женщина находится в тяжелом состоянии.

— Рядом с ней врачи. Они делают все возможное, — написал он в Telegram.

Девочка 4 лет также госпитализирована. Она в состоянии средней тяжести.

Кроме того, в результате атаки Днепра повреждены четырехэтажка и линия электропередач.

Со своей стороны мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в целом в Днепре после очередной вражеской атаки повреждены 4 дома. Там выбито около 150 окон. Также под обстрелом оказалось учебное заведение.

По информации Днепропетровской областной прокуратуры, в Самаровском районе повреждены транспортные средства и хозяйственная постройка. Прокуроры фиксируют последствия очередного военного преступления РФ.

— Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры начаты уголовные производства по фактам военных преступлений (ст. 438 УК Украины), — говорится в сообщении.

На месте работают соответствующие службы, благотворители и комиссия Левобережной администрации.

Напомним, что в четверг, 20 ноября, в Днепре и области прогремели взрывы. Регион подвергся атаке российских дронов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 371-е сутки.

