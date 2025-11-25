Нетрезвый полицейский открыл стрельбу вблизи Запорожья: ранены трое военных
- Правоохранитель в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал конфликт с группой военных вблизи Запорожья.
- После разоружения он вернулся домой, взял табельное оружие и открыл огонь повторно.
- В результате стрельбы трое военнослужащих получили ранения, ему сообщено о подозрении.
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении правоохранителю, который в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил стрельбу вблизи Запорожья.
Стрельба в Запорожье: ГБР объявило о подозрении
В результате инцидента огнестрельные ранения получили трое военнослужащих.
По данным ГБР, правоохранитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт с группой военнослужащих.
Сначала он открыл огонь из автомата, произведя несколько неприцельных выстрелов.
Как уточнили в Офисе генпрокурора, нетрезвый работник Нацполиции был вне службы.
После того как военные его разоружили, он вернулся домой, взял табельное оружие и снова вышел на улицу.
– Вернувшись на место конфликта, он произвел еще несколько выстрелов в сторону военных, но уже целясь на поражение. Трое военнослужащих получили огнестрельные ранения, – отметили в ГБР.
Правоохранителю сообщено о подозрении в покушении на убийство, совершенном в отношении более двух человек (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины).
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
Процессуальное управление делом осуществляет Запорожская областная прокуратура.
