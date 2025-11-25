Государственное бюро расследований сообщило о подозрении правоохранителю, который в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил стрельбу вблизи Запорожья.

Стрельба в Запорожье: ГБР объявило о подозрении

В результате инцидента огнестрельные ранения получили трое военнослужащих.

По данным ГБР, правоохранитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт с группой военнослужащих.

Сначала он открыл огонь из автомата, произведя несколько неприцельных выстрелов.

Как уточнили в Офисе генпрокурора, нетрезвый работник Нацполиции был вне службы.

После того как военные его разоружили, он вернулся домой, взял табельное оружие и снова вышел на улицу.

– Вернувшись на место конфликта, он произвел еще несколько выстрелов в сторону военных, но уже целясь на поражение. Трое военнослужащих получили огнестрельные ранения, – отметили в ГБР.

Правоохранителю сообщено о подозрении в покушении на убийство, совершенном в отношении более двух человек (ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Процессуальное управление делом осуществляет Запорожская областная прокуратура.

Напомним, в Печерском районе Киева мужчина устроил стрельбу в баре из-за девушки.

Его задержала полиция и сообщила ему о подозрении.

Источник : ГБР

