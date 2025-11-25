Российская армия в ночь на 25 ноября атаковала Одессу и область ударными беспилотниками.

Это привело к пожарам и новым повреждениям объектов энергетики, есть также пострадавшие.

Атака на Одессу: последствия

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, несмотря на активную работу ПВО, воздушная атака привела к новым повреждениям объектов гражданского и энергетического назначения.

– На отдельных участках возникли пожары на объектах портовой и энергетической инфраструктуры, повреждено оборудование, – сообщил он.

В результате падения обломков пострадали шесть человек, среди них двое детей. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

На местах продолжают работать спасательные и аварийные службы, ликвидируя последствия российского удара по Одесской области.

В ГСЧС отметили, что во время ликвидации последствий спасательные работы осложнялись повторными сигналами воздушной тревоги.

Одесская прокуратура начала досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Там отметили, что в результате атаки повреждены объекты критической инфраструктуры. Также повреждено дорожное покрытие и остановка общественного транспорта.

В результате вражеского обстрела травмированы шесть человек, среди них двое 13-летних мальчиков. Также пострадали две 24-летние женщины, 40-летний и 80-летний мужчины.

