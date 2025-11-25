Взрывы в Запорожье прогремели вечером, 25 ноября. Россияне атаковали город ударными дронами. В результате атаки повреждены дома, вспыхнули пожары, есть раненые.

Об этом сообщил в Telegram глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Взрывы в Запорожье 25 ноября: какие последствия

О взрывах в Запорожье стало известно в 22:20. Перед этим Федоров написал, что на город летят ударные дроны.

— Враг атакует Запорожье. Есть попадание в жилой дом. Пожар на нескольких этажах, — сообщил глава ОВА.

Позже он снова предупредил об угрозе применения врагом дронов, баллистики и управляемых авиабомб. Впоследствии глава ОВА уточнил, что город все же был атакован дронами.

— В результате вражеской атаки повреждены по меньшей мере четыре многоэтажных дома в разных районах Запорожья. Загорелись предприятие и магазин. Предварительно, получили ранения два человека, — рассказал Федоров.

По состоянию на 23:16 было известно о четырех пострадавших в результате атаки РФ.

Также известно, что в городе повреждены по меньшей мере семь многоэтажек и несколько частных домов.

Повреждены общежитие, магазин, АЗС и одно из предприятий.

Напомним, россияне в ночь на 25 ноября атаковали Одессу и область ударными беспилотниками.

Это привело к пожарам и новым повреждениям объектов энергетики. Пострадали шесть человек.

Фото: Иван Федоров

