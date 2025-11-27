Во время ночной атаки на Украину российские войска применили 142 беспилотника.

Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину, по данным Воздушных сил ВСУ, началась еще в 18:00 26 ноября и продолжается до сих пор.

Защитники неба зафиксировали пуски 142 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера и дронов других типов из районов росссийских Курска, Орла, Миллерово, Брянска, Приморско-Ахтарска, а также из Гвардейского, что во временно оккупированном Крыму.

К слову, около 90 из примененных врагом БпЛА составляли Шахеды.

Зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины по состоянию на 08:30 27 ноября сбили/подавили 92 дрона.

Приземлили их на Севере, Юге и Востоке страны.

Зафиксировано попадание 42 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых целей или их обломков на трех локациях.

Атака продолжается, поскольку в воздушном пространстве остается несколько вражеских беспилотников.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 373-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Фото: Воздушное командование Юг

