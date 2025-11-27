РФ атаковала Украину 142 дронами, боевая работа продолжается – Воздушные силы
Во время ночной атаки на Украину российские войска применили 142 беспилотника.
Ночная атака на Украину: что известно
Ночная атака на Украину, по данным Воздушных сил ВСУ, началась еще в 18:00 26 ноября и продолжается до сих пор.
Защитники неба зафиксировали пуски 142 ударных беспилотников типа Shahed, Гербера и дронов других типов из районов росссийских Курска, Орла, Миллерово, Брянска, Приморско-Ахтарска, а также из Гвардейского, что во временно оккупированном Крыму.
К слову, около 90 из примененных врагом БпЛА составляли Шахеды.
Зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины по состоянию на 08:30 27 ноября сбили/подавили 92 дрона.
Приземлили их на Севере, Юге и Востоке страны.
Зафиксировано попадание 42 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых целей или их обломков на трех локациях.
Атака продолжается, поскольку в воздушном пространстве остается несколько вражеских беспилотников.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 373-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Фото: Воздушное командование Юг