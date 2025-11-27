В Тернополе завершены четырехдневные поисково-спасательные работы после российского удара 19 ноября, в результате которого был разрушен многоквартирный дом.

Обновлено 27 декабря в 10:55. В результате атаки погибли 34 человека, среди них семеро детей.

Смерть еще одного ребенка после обстрела Тернополя

Городской голова Тернополя Сергей Надал в четверг, 27 декабря, заявил, что после российской ракетной атаки на Тернополь погиб еще один ребенок – 12-летняя Адриана Унольт, которая девять дней боролась за жизнь в больнице.

– Ее мама погибла, сестричка до сих пор в больнице. Теперь Адриана там, где нет страха и взрывов, – рядом с мамой, в тихом и светлом месте, недосягаемом для войны, – рассказал он.

Надал подчеркнул, что ракеты попали в два жилых дома Тернополя девять дней назад.

– Сегодня боль этой трагедии возвращается снова – еще одну детскую жизнь унесла война. Светлая память Адриане. Искренне сочувствуем семье. Пусть Бог дает вам силы пережить это горе, – подытожил он.

Атака на Тернополь 19 ноября: завершены поисковые работы

В Тернополе, который враг массированно атаковал дронами и ракетами, четыре дня продолжалась поисково-спасательная операция на месте разрушенного дома по ул. Стуса.

По состоянию на вечер 22 ноября, в результате российского обстрела в Тернополе погибли 33 человека, из них — шестеро детей.

По информации ГСЧС, травмированы 94 человека, среди них — 18 детей. Спасены 46 человек, в частности, семь детей.

Без вести пропавшими до сих пор считаются шесть человек, среди них — один ребенок.

Из-под завалов вывезено около 1 298 тонн строительного мусора. Спасатели также нашли трех домашних животных — двух кошек и попугая, которых передали владельцам.

По данным ГСЧС, поисково-спасательные работы в Тернополе завершены. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Накануне спасатели достали из-под завалов тела женщины, полуторагодовалого мальчика и шестилетней девочки. Как позже сообщили в ГСЧС, это была семья, мать с детьми. Их отец три дня ждал под руинами дома, надеясь увидеть их живыми.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 368-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

