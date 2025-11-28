В Киеве раздался мощный взрыв в помещении СТО: что известно
В Киеве раздался мощный взрыв — сообщается о детонации во время робот в СТО.
Взрыв произошел в гаражном кооперативе рядом с АЗС и школьным стадионом.
Полиция трудится на месте взрыва в Оболонском районе столицы.
– Предварительно установлено, что в помещение СТО во время работ по замене газовых фильтров транспортного средства произошел взрыв, – говорится в сообщении полиции Киева.
Пострадавших в результате этого события нет. На месте работают работники ГСЧС и следственно-оперативная группа территориального подразделения, которые выясняют все обстоятельства происшествия.
Напомним, что в июле за кольцевой дорогой Житомира на трассе в направлении Киева – вблизи населенного пункта Березина произошел взрыв. Пока известно о двух погибших и 24 пострадавших.