В пермском аэропорту Большое Савино был вынужден экстренно сесть самолет Аэрофлота, который выполнял рейс Иркутск – Москва.

В РФ экстренно сел самолет с пассажирами на борту: что известно

Как пишет The Moscow Times, ссылаясь на пресс-службу российской авиакомпании, ситуация произошла с бортом SU-1563, на котором находилось 158 пассажиров. Командир решил совершить внеплановую посадку из-за индикации повышенного расхода топлива, что могло свидетельствовать о возможной утечке.

Самолет совершил посадку штатно, после чего из Москвы в Пермь отправили резервный борт.

The Moscow Times отмечает, что это далеко не первый подобный случай за последнее время. В начале года подобный инцидент произошел с рейсом Аэрофлота SU 2131, который следовал из Стамбула в Москву. Самолет из-за технической неисправности экстренно приземлился в Астрахани.

В марте Airbus A320 компании Аэрофлот совершил вынужденную посадку в саратовском аэропорту Гагарин после того, как был получен сигнал о возможной разгерметизации.

В апреле сломался еще один самолет авиакомпании, который выполнял рейс Москва – Денпасар. Лайнер запросил аварийную посадку в Шереметьево после отказа двигателя.

Напомним, что ранее стало известно, что за 11 месяцев прошлого года в РФ зарегистрировали 208 авиаинцидентов. Это на 25% больше, чем годом ранее. Практически в половине случаев трудности были связаны с отказами движков либо неисправностью шасси.

Растущее количество аварийных ситуаций связывают с началом войны в Украине и введением санкций, из-за чего техническое состояние российского авиапарка заметно ухудшилось. Предпосылок для улучшения ситуации сегодня нет.

