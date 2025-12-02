Киевская городская прокуратура совместно с ГУ СБУ в Киеве и Киевской области задержала бывшего и. о. первого вице-президента ГП НАЭК Энергоатом, ранее занимавшего должность первого замминистра энергетики.

Юрий Шейко задержан по делу Энергоатома

Как сообщил генпрокурор Руслан Кравченко, задержанному готовят сообщение о подозрении по ч. 5 ст. 191 УКУ (присвоение имущества в особо крупных размерах по предварительному сговору группы лиц).

Как пишут в СМИ, речь идет о Юрии Шейко, который был и. о. первого вице-президента Энергоатома и первым заместителем министра энергетики Украины.

По данным следствия, злоупотребления касались заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности за ядерный ущерб – документа, имеющего прямое влияние на ядерную безопасность страны.

Следователи установили следующие факты:

1 августа 2022 года чиновник заключил договор страхования по ЧАО Просто-Страхование на 105,642 млн грн;

12 августа 2022 года он подписал дополнительное соглашение, искусственно повысив сумму до 130,925 млн грн, ссылаясь на решение якобы немецкого подстраховщика ЯСП, не имеющего подтверждений;

внутренние проверки, документальные ревизии и судебно-экономическая экспертиза засвидетельствовали завышение стоимости на 18,6 млн грн, которые фактически были выведены с предприятия.

Кравченко подчеркнул, что это не только коррупционная схема. Анализ структуры собственности ЧАО Просто-Страхование обнаружил цепь аффилированных компаний, которая в конечном счете ведет к российскому финансовому сектору.

Основным владельцем страховой является кипрская LAVIDIA LIMITED, а среди миноритариев – ЧАО Жизнь и Пенсия и гражданин Украины.

Последующая проверка вывела на компании из Кипра, бенефициаров-армян и дочернее предприятие Р-Интер (ранее РЕСО-Интер).

Все эти компании соединены с российским холдингом РЕСО, конечными бенефициарами которого являются граждане РФ.

Более того, среди акционеров ЧАО Жизнь и Пенсия также президент российской холдинговой компании РЕСО.

Кравченко подчеркнул, что это классическая схема сокрытия конечных бенефициаров через иностранные юрисдикции, а во время войны подобные связи с российским капиталом в стратегических секторах несут особую опасность.

В настоящее время идет подготовка документов для избрания меры пресечения задержанному.

