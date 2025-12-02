В ночь на 2 декабря российские войска атаковали Одесскую область, применив ударные дроны Shahed.

Об этом сообщили глава Одесской ОГА Олег Кипер, ГСЧС Украины и ДТЭК.

Атака на Одесскую область 2 декабря: что известно

Во время атаки на Одесскую область 2 декабря основной удар враг нанес по гражданской и энергетической инфраструктуре региона.

Сейчас смотрят

Несмотря на эффективную работу сил противовоздушной обороны, избежать разрушений не удалось.

Так, во время атаки на Одесскую область были разбиты окна и крыши около 10 частных домов рядом.

Также повреждения подвергся один из объектов энергетической инфраструктуры, административное здание.

Пожар на энергообъекте спасатели вместе с местными пожарными командами оперативно ликвидировали.

После атаки на Одесскую область 2 декабря фиксируются серьезные проблемы с электричеством.

По данным ДТЭК, около 8 тыс. домохозяйств уже удалось переподключить по резервным схемам, однако еще более 36 300 семей остаются без света.

Критическая инфраструктура временно работает на генераторах.

Для жителей региона развернуто 11 пунктів незламності, где можно согреться, зарядить телефоны и получить необходимую помощь.

К счастью, от вражеской атаки на Одесскую область никто из людей не пострадал.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 378-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Одесская ОГА

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.