Во время утренней атаки на Херсон армия РФ обстреляла перинатальный центр.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Атака на Херсон 4 декабря: что известно

По словам главы ОВА, в момент вражеской атаки на перинатальный центр в Херсоне врачи принимали роды.

Известно, что младенцы, женщины и медицинский персонал не пострадали.

— В Херсоне российские террористы продолжают жестоко воевать с детьми — даже с теми, кто только должен появиться на свет, — написал Прокудин в Telegram.

Напомним, что взрывы в Херсоне прогремели утром 4 декабря. Тогда российские войска обстреляли жилые кварталы в Днепровском районе города.

По данным городской военной администрации, пострадали три человека. Полицейские доставили их в больницу.

На данный момент известно, что пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

