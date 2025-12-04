Атака на Херсон: враг ударил по перинатальному центру, когда врачи принимали роды
Во время утренней атаки на Херсон армия РФ обстреляла перинатальный центр.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
Атака на Херсон 4 декабря: что известно
По словам главы ОВА, в момент вражеской атаки на перинатальный центр в Херсоне врачи принимали роды.
Известно, что младенцы, женщины и медицинский персонал не пострадали.
— В Херсоне российские террористы продолжают жестоко воевать с детьми — даже с теми, кто только должен появиться на свет, — написал Прокудин в Telegram.
Напомним, что взрывы в Херсоне прогремели утром 4 декабря. Тогда российские войска обстреляли жилые кварталы в Днепровском районе города.
По данным городской военной администрации, пострадали три человека. Полицейские доставили их в больницу.
На данный момент известно, что пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.
Фото: Херсонская ОГА