Во время ночной атаки на Днепропетровскую область пострадали три района — Криворожский, Никопольский и Павлоградский и сам обласной центр.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.

Атака на Днепропетровскую область 8 декабря: что известно

По словам главы ОВА, поздно вечером 7 декабря Россия осуществила массированную атаку на Днепропетровскую область, в результате которой погиб человек и есть раненые, в частности дети.

Самые тяжелые последствия зафиксированы на Криворожье – там во время удара FPV-дронами пострадали Зеленодольская и Грушевская общины.

В Грушевской погиб 51-летний мужчина: медики долгое время боролись за его жизнь, но спасти не удалось.

Также повреждены частный дом, хозяйственные помещения, газопровод и сельскохозяйственное предприятие. Загорелся дом на колесах.

В Павлоградском районе БпЛА попали по Межирицкой общине. Там ранены четыре человека, среди них 14-летний мальчик.

Состояние одной из пострадавших женщин медики оценивают как тяжелое. Часть домов подверглась разрушениям, повреждены автомобиль и хозяйственные постройки.

Под огнем оказались и общины Никопольщины. Артиллерийские обстрелы и удары FPV-дронами привели к разрушениям в районном центре, Покровской, Червоногригоровской и Марганецкой общинах.

Пострадала 13-летняя девочка. Повреждены школа искусств, два многоэтажных дома и транспорт.

В Днепре враг нацелился беспилотником по административному зданию. Пламя перекинулось на территорию вокруг, задев три жилых многоэтажки и автомобили.

Несмотря на мощные удары, силы противовохдушной обороны активно работали. По данным Воздушного командования Восток, над областью было сбито восемь вражеских дронов.

