Водитель и артисты Ивано-Франковского национального ансамбля песни и танца Гуцулия пострадали во время нападения на автозаправке в городе Шептицкий Львовской области.

Об этом 8 декабря сообщила полиция Львовской области.

Нападение на ансамбль Гуцулия: что известно

По данным полиции, нападение на ансамбль Гуцулия произошло около 03:30 7 декабря на АЗС по улице Львовской в Шептицком.

Компания лиц вступила в конфликт с водителем и пассажирами микроавтобуса – артистами ансамбля Гуцулия, которые возвращались с гастрольного тура в Ивано-Франковск.

Во время драки трое участников ансамбля и водитель получили телесные повреждения. Всем пострадавшим от 25 до 44 лет, они являются жителями Ивано-Франковска.

Одному из артистов медики диагностировали перелом, у других – ушибы и ссадины.

Правоохранители уже установили всех участников конфликта и проводят с ними следственные действия.

По факту инцидента Шептицкая окружная прокуратура начала уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Санкция статьи предусматривает наказание — ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы до четырех лет.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

