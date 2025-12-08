Взрывы в Сумах 8 декабря: город без света, инфраструктура работает на генераторах
Взрывы в Сумах прогремели вечером 8 декабря. Сумская община находится под массированной атакой вражеских дронов по объектам энергетической инфраструктуры.
Об этом заявил глава Сумской ОВА Олег Григоров.
Взрывы в Сумах 8 декабря: что известно
— Всего за полчаса россияне направили по городу более десятка ударных дронов. Информация о пострадавших уточняется, — отметил он.
По словам главы ОВА, в Сумах отсутствует электроснабжение.
В результате взрывов в Сумах сегодня часть критической инфраструктуры работает на резервных источниках питания.
— Городской водоканал переходит на резервное питание. Учреждения здравоохранения работают на генераторах, — отметил руководитель Сумской МГА Сергей Кривошеенко.
Григоров добавил, что специалисты начнут осмотр повреждений и проведение ремонтных работ, как только позволит ситуация с безопасностью.
— Продолжается воздушная тревога, угроза новых атак сохраняется. Пожалуйста, находитесь в укрытиях или других безопасных местах, — подчеркнул глава ОВА.
Напомним, взрывы в Запорожье прогремели во время воздушной тревоги днем 8 декабря. Враг атаковал город КАБами.
Один из ударов пришелся по промышленной инфраструктуре Запорожья. Там пострадали семь человек.
Россияне также атаковали и другой населенный пункт Запорожской области. На данный момент известно, что во время этой атаки пострадали два гражданина.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 384-ю сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.