Взрывы в Сумах прогремели вечером 8 декабря. Сумская община находится под массированной атакой вражеских дронов по объектам энергетической инфраструктуры.

Об этом заявил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Взрывы в Сумах 8 декабря: что известно

— Всего за полчаса россияне направили по городу более десятка ударных дронов. Информация о пострадавших уточняется, — отметил он.

По словам главы ОВА, в Сумах отсутствует электроснабжение.

В результате взрывов в Сумах сегодня часть критической инфраструктуры работает на резервных источниках питания.

— Городской водоканал переходит на резервное питание. Учреждения здравоохранения работают на генераторах, — отметил руководитель Сумской МГА Сергей Кривошеенко.

Григоров добавил, что специалисты начнут осмотр повреждений и проведение ремонтных работ, как только позволит ситуация с безопасностью.

— Продолжается воздушная тревога, угроза новых атак сохраняется. Пожалуйста, находитесь в укрытиях или других безопасных местах, — подчеркнул глава ОВА.

Напомним, взрывы в Запорожье прогремели во время воздушной тревоги днем 8 декабря. Враг атаковал город КАБами.

Один из ударов пришелся по промышленной инфраструктуре Запорожья. Там пострадали семь человек.

Россияне также атаковали и другой населенный пункт Запорожской области. На данный момент известно, что во время этой атаки пострадали два гражданина.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 384-ю сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

