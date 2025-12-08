Взрывы в Запорожье: враг атаковал город КАБами, есть пострадавшие
Взрывы в Запорожье прогремели во время воздушной тревоги днем 8 декабря.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Взрывы в Запорожье 8 декабря: что известно
Перед тем как прогремели взрывы в Запорожье, Воздушные силы ВСУ сообщали о движении КАБ в направлении города.
— Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах, — призвал Федоров.
Позже глава ОВА рассказал, что один из ударов пришелся по промышленной инфраструктуре Запорожья. Там пострадали семь человек.
Кроме того, враг атаковал и другой населенный пункт Запорожской области. На данный момент известно, что во время этой атаки пострадали два человека.
Окончательные последствия взрывов в Запорожье и области выясняются.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 384-ю сутки.
Фото: Запорожская ОГА