Взрывы в Запорожье прогремели во время воздушной тревоги днем 8 декабря.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Взрывы в Запорожье 8 декабря: что известно

Перед тем как прогремели взрывы в Запорожье, Воздушные силы ВСУ сообщали о движении КАБ в направлении города.

— Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах, — призвал Федоров.

Позже глава ОВА рассказал, что один из ударов пришелся по промышленной инфраструктуре Запорожья. Там пострадали семь человек.

Кроме того, враг атаковал и другой населенный пункт Запорожской области. На данный момент известно, что во время этой атаки пострадали два человека.

Окончательные последствия взрывов в Запорожье и области выясняются.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 384-ю сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Запорожская ОГА

