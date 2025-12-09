Взрыв на Укрпочте в Киеве: задержан второй фигурант, сбывавший боеприпасы
Правоохранители задержали второго фигуранта, причастного к взрыву в помещении Укрпочты в Соломенском районе Киева вечером 30 октября.
Взрыв на Укрпочте: задержание второго фигуранта
Как сообщает Главное управление Национальной полиции в городе Киеве, взрыв произошел 30 октября, когда в сортировочном центре Укрпочты во время досмотра посылки произошел взрыв, в результате которого пострадали пять граждан.
Среди раненых — работники почтового отделения и специалисты таможенной службы.
Тогда правоохранителям удалось задержать 40-летнего жителя Тернополя, который приобрел боеприпасы через объявление в интернете, сделал на них гравировку и отправил по почте, где впоследствии взрывоопасная посылка взорвалась.
Однако полицейские уже установили личность продавца — это был 52-летний киевлянин, который нелегально сбывал взрывные предметы.
Как рассказали в полиции, во время санкционированного обыска по месту жительства фигуранта обнаружены и изъяты боеприпасы, в частности, выстрел гранатомета, части от боеприпасов и патроны.
Отмечается, что в настоящее время следователи устанавливают источники происхождения изъятого, а мужчине грозит до семи лет тюремного заключения.
30 октября в Киеве произошел взрыв в помещении Укрпочты в Соломенском районе, в результате чего пострадали пять сотрудников.