Правоохранители задержали второго фигуранта, причастного к взрыву в помещении Укрпочты в Соломенском районе Киева вечером 30 октября.

Взрыв на Укрпочте: задержание второго фигуранта

Как сообщает Главное управление Национальной полиции в городе Киеве, взрыв произошел 30 октября, когда в сортировочном центре Укрпочты во время досмотра посылки произошел взрыв, в результате которого пострадали пять граждан.

Среди раненых — работники почтового отделения и специалисты таможенной службы.

Сейчас смотрят

Тогда правоохранителям удалось задержать 40-летнего жителя Тернополя, который приобрел боеприпасы через объявление в интернете, сделал на них гравировку и отправил по почте, где впоследствии взрывоопасная посылка взорвалась.

Однако полицейские уже установили личность продавца — это был 52-летний киевлянин, который нелегально сбывал взрывные предметы.

Как рассказали в полиции, во время санкционированного обыска по месту жительства фигуранта обнаружены и изъяты боеприпасы, в частности, выстрел гранатомета, части от боеприпасов и патроны.

Отмечается, что в настоящее время следователи устанавливают источники происхождения изъятого, а мужчине грозит до семи лет тюремного заключения.

30 октября в Киеве произошел взрыв в помещении Укрпочты в Соломенском районе, в результате чего пострадали пять сотрудников.

Фото : Нацполиция

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.