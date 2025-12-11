Взрыв в Киеве: из-за детонации неизвестного устройства на Дарнице погиб человек
- В Киеве в результате детонации неизвестного устройства погиб один человек и еще один был травмирован.
- Источники сообщают, что ЧП произошло на улице Ревуцкого.
В Дарницком районе столицы прогремел взрыв, полиция устанавливает обстоятельства инцидента.
Взрыв в Дарницком районе Киева: что известно
— По предварительной информации, в результате детонации неизвестного устройства погиб один человек и еще один был травмирован, — сообщает Нацполиция Киева.
На месте работают следственно-оперативные группы, криминалисты, взрывотехники и кинологи. Все обстоятельства происшествия выясняются.
По информации СМИ, инцидент произошел на улице Ревуцкого. Местные жители сообщают о нескольких взрывах. Также медиа пишут, что, предварительно, подорвались два человека.
— Как сообщили источники, чрезвычайное происшествие произошло на улице Ревуцкого, раздались несколько взрывов. Сейчас на месте происшествия работают все службы, – пишет РБК-Украина.
К слову, 28 октября в Хмельницком прогремел взрыв, в результате которого обвалились три этажа жилого дома. В результате происшествия пострадали 5 человек, в том числе 1 ребенок. Также были частично разрушены 9 квартир, еще 15 повреждены.